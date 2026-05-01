「プレミアや欧州１部からオファーがあった選手も…」英２部コベントリーはなぜ25年ぶりに昇格できたのか。日本人MFが語る“最大の要因” 来季は通用する？地元記者は現実的「フィジカルレベルは格段に上がる」【現地発】

「プレミアや欧州１部からオファーがあった選手も…」英２部コベントリーはなぜ25年ぶりに昇格できたのか。日本人MFが語る“最大の要因” 来季は通用する？地元記者は現実的「フィジカルレベルは格段に上がる」【現地発】