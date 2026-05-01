2026年5月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気持ちを上手に伝える工夫を。ボディランゲージを活用してみて。
口は災いのもと。不用意な発言で思わぬ誤解を招きそう……。
受け身でいるとチャンスを逃す日。何事にも積極的に！
のんびりする時間を大切にして。音楽や読書は心の安定に◎。
気分が重たく感じられそう。好きな音楽を聴いてテンションアップを。
人間関係がもつれがち。後輩に優しくすれば解決しそう。
ドタキャンすると信用失墜……。平身低頭で謝るように。
楽しい1日。遊び心を大切にすれば、人間関係も上向きに！
クールな態度で周囲の好感をゲット。はしゃぎ過ぎはNG。
オリジナリティーが高まる日。自分流のおしゃれが好評を得そう。
他人の評価に一喜一憂するかも。でも自分らしい行動が幸運のカギ。
知力を磨ける日。特に語学に集中すると、相当な成果が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気持ちを上手に伝える工夫を。ボディランゲージを活用してみて。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
口は災いのもと。不用意な発言で思わぬ誤解を招きそう……。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
受け身でいるとチャンスを逃す日。何事にも積極的に！
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
のんびりする時間を大切にして。音楽や読書は心の安定に◎。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気分が重たく感じられそう。好きな音楽を聴いてテンションアップを。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人間関係がもつれがち。後輩に優しくすれば解決しそう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ドタキャンすると信用失墜……。平身低頭で謝るように。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
楽しい1日。遊び心を大切にすれば、人間関係も上向きに！
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
クールな態度で周囲の好感をゲット。はしゃぎ過ぎはNG。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
オリジナリティーが高まる日。自分流のおしゃれが好評を得そう。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
他人の評価に一喜一憂するかも。でも自分らしい行動が幸運のカギ。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
知力を磨ける日。特に語学に集中すると、相当な成果が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)