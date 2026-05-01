3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。美しさを引き出すもの、日本の伝統料理に用いるご飯、生活インフラの使用量を測る計器をヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、美しさを引き出す美容アイテムの略称、すしに欠かせないもの、そして家庭のエネルギー使用量を記録する計量器という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

こ□□
□□し
が□□ーたー

ヒント：家庭などに設置されている、ガスの使用量を計測するための機器を思い浮かべてみてください。

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正解：すめ

正解は「すめ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すめ」を入れると、次のようになります。

こすめ（コスメ）
すめし（酢飯）
がすめーたー（ガスメーター）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、美容、食文化、そして生活インフラという、全く異なる領域から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すめ」という共通の音が、略称や伝統的な呼称、カタカナ語の中でそれぞれ重要な響きを担っています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)