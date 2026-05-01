富士急グループの富士山麓電気鉄道は、5月23日、24日に河口湖ステラシアターで開催される「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026」にあわせ、5月1日から富士急行線で期間限定のコラボレーション企画を実施する。





同企画は、音楽・食・ファッション、そして自然を五感で楽しむという「SUSTAINABLEBEAUTY FES 2026」のコンセプトに連動し、会場までの移動時間も含めてその世界観を体感できる内容となっている。同公演のキービジュアルをモチーフにしたオリジナルヘッドマークや、車内を出演者のポスターでジャックした特別列車コラボ列車「SUSTAINABLE BEAUTY TRAIN」の運行が5月1日から開始されるほか、河口湖駅でのウェルカムフラッグの掲出など、会場に到着する前からフェスの雰囲気を楽しめる。さらに公演当日は特別コラボ列車を使用した臨時便を運行し、車内では柴咲コウさんによるオリジナルアナウンス（事前収録）を放送する。

電車に乗った瞬間から富士山麓に到着するまで、富士急行線ならではのワクワク感あふれる演出を楽しんでほしい考え。

［運行開始日］5月1日（金）

富士山麓電気鉄道＝https://www.fujikyu-railway.jp