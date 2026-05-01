広島県三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件と、今年2月に東広島市で起きた殺人放火事件。警察は2つの事件の関連を捜査していますが、それぞれの事件でなくなった2人を知る人物が取材に応じました。

■別の場所でも捜査員たちが作業

先月29日、遺体となって発見された徳田雅希さん（29）は、大きな穴の中に埋められていました。何者かによって殺害されたとみられています。

1日、遺体が見つかった場所とは別の場所でも、捜査員たちが作業。新たに設置された2つ目のブルーシートの奥では、ショベルカーを使っている様子が確認できました。

何があるのでしょうか。

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ブルーシートが設置されているのは、建物の脇です。

先月29日の上空からの映像では、建物の脇に大量の土のようなものが盛られていることが分かります。穴を掘った時の土なのでしょうか。

徳田さんは、何らかの事件に巻き込まれたとみられます。

遺体が発見されたきっかけとなったのが、今年2月に東広島市の住宅で起きた“殺人放火事件”です。

殺害されたのは、その住宅に住んでいたリフォーム会社役員の川本健一さん。警察によると、火事で亡くなったのではなく、何者かに刃物で首を複数回刺され、殺害されたとみられています。

“殺人放火事件”と徳田さんの遺体。2つの事件のつながりはまだ分かっていません。

■徳田さんとは幼なじみ「トラブルがあったのは聞いた」

こうしたなか、徳田さんと川本さん、それぞれを知る男性が私たちの取材に応じました。

まず、徳田さんについてです。男性とは幼なじみだそうです。

知人の男性

「中学校の時はだいたい毎日遊んでいた。最後に会ったのは去年の末。優しい、分け隔てなく」

――連絡が取れなくなったのは？

知人の男性

「3月9日とか」

――急に？

知人の男性

「急に」

徳田さんは、3月9日に生存が確認されたのを最後に、行方不明となっていました。

知人の男性

「彼が亡くなった直接的な理由は分からないけど、トラブルがあったのは聞いた」

■川本さんと一緒に仕事「殺される理由が全くない」

続いて川本さんについてです。男性はかつて、川本さんが役員を務めるリフォーム会社の取引先として、一緒に仕事をしたことがあるといいます。

知人の男性

「すっごくいい人、すっごくいい人、あの人は。会社でみんなで集まった、お金出します、全部ポケットマネー。会社の経費じゃなくて。『税金払ってなんぼじゃけ』みたいな感じの人。殺される理由が全くないはず、絶対に」

警察は、2つの事件の関連を調べています。