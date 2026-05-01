やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、辛子明太子とのペアリングを追求して開発したクラフトビール「明太子に合うクラフトビール」を、5月1日にやまや公式オンラインショップで販売を開始する。なお、同商品は3月から、やまや直営店で先行販売を行っている。

昨今、食とお酒を合わせる“ペアリング”への関心が高まっている。やまやでは自社の主力商品である辛子明太子をより美味しく楽しんでもらうため、相性の良い飲み物の提案に着目した。

今回、数あるお酒の中でもビールを選定した理由は、辛子明太子の旨みや塩味、ピリッとした辛味との相性にあるという。口の中に広がる辛子明太子のコクをビール特有の爽快な喉越しが心地よく引き締め、後味をすっきりと整えることで次の一口へと自然につながる。この食べ進めたくなるリズムを生み出せる点が、ビールならではの魅力となっている。開発にあたっては、「やまやの辛子明太子に合う一杯」をテーマに、数多くのクラフトビールから厳選。味わいのバランスや辛子明太子との相性を軸に比較・検討を重ね、最適な相性の商品を厳選した。



「明太子に合うクラフトビール」

同商品は、富士山の伏流水を100％使用して仕込んでおり、富士山の伏流水は、やわらかくまろやかな口当たりが特長の弱アルカリ性の軟水となっている。中でも、上流に位置する御殿場で汲み上げられる水は、より一層やわらかく、雑味の要因となるミネラル分が少ないのが特長とのこと。この繊細な水を用いることで、素材の持ち味を活かした、すっきりとしたクリアな味わいのビールに仕上げている。やまやの辛子明太子との相性を追求した、麦芽と酵母の旨みを存分に楽しめるピルスナータイプの無濾過ビールだという。クラフトビールの味わいと辛子明太子を一緒に楽しめる。

［小売価格］660円（税込）

［発売日］5月1日（金）

やまやコミュニケーションズ＝https://www.yamaya.com