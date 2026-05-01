「公害の原点」とされる水俣病が公式に確認されて、1日で70年です。熊本県水俣市で犠牲者を追悼する慰霊式が行われました。

慰霊式には、石原宏高環境大臣や熊本県、原因企業チッソの関係者も参列し、患者・遺族を代表して緒方正実さんが挨拶しました。

患者・遺族代表 緒方正実さん

「私が思う水俣病の真の解決とは、すべての人たちが起きた出来事と向かい合い心から反省をし、教訓につなげることができたときだと思います」

水俣病は、チッソの工場排水により、メチル水銀に汚染された魚介類を食べた人々に神経症状があらわれたもので、1956年5月1日に公式確認されました。

慰霊式を前に、水俣市を訪れた石原大臣は先月30日、胎児性患者や支援者と懇談しました。

胎児性水俣病患者 坂本しのぶさん（69）

「70年たっても何も終わっていないのだと思っています」

これまでに患者認定を求めた熊本県と鹿児島県の1万8000人あまり（1万8240人）が申請を棄却された一方で、水俣病と認められたのは2284人にとどまっています。

「公害の原点」と言われる水俣病ですが、公式確認から70年たっても患者認定などを求める裁判が続き、解決への道筋は見えていません。