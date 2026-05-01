銀座コージーコーナーは、5月1日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「銀座こーじー庵」を販売する。

初夏の訪れを感じる5月。あんこや抹茶の和素材と洋菓子のプリンを組み合わせた、これからの季節にぴったりな和洋折衷スイーツ「銀座こーじー庵」を、今年も夏季限定で発売する。



「銀座こーじー庵 あん黒糖プリン」

「銀座こーじー庵」は、やさしい甘さの水ようかんを、コクのある黒糖プリンと合わせた「あん黒糖プリン」、上品な渋みの抹茶プリンと合わせた「あん抹茶プリン」の2種類を用意。口あたりのよいプリンとみずみずしい水ようかんの2層が織りなす食感のコントラストと、和素材の繊細で上質な味わいを堪能できる。



「銀座こーじー庵 あん抹茶プリン」

和と洋の味わいを同時に楽しめるので、日本茶はもちろん、コーヒーや紅茶などとも好相性だとか。おやつタイムからお茶うけに、ぜひ賞味してほしいという。

「銀座こーじー庵 あん黒糖プリン」は、黒糖プリンと水ようかんの2層仕立てのデザート。コクのある黒糖プリンと、やさしい甘さの水ようかんの和洋折衷な組み合わせを楽しんでほしいという。

「銀座こーじー庵 あん抹茶プリン」は、抹茶プリンと水ようかんの2層仕立てのデザート。上品な渋みの抹茶プリンと、やさしい甘さの水ようかんの和洋折衷な組み合わせを楽しんでほしいという。

［小売価格］

銀座こーじー庵 あん黒糖プリン：421円

銀座こーじー庵 あん抹茶プリン：421円

（すべて税込）

［発売日］5月1日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp