大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が１日、両国国技館で行われた。英国本島からは英ノ国以来、史上２人目の角界入りを目指すニコラス・タラセンコ（１６）＝湊＝は１８７センチ、１２０キロで体格基準（１６７センチ、６７キロ）をパスした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。

満面の笑みで「前相撲が楽しみ。やっとお相撲さんになれる」と語ったニコラス。初土俵は興行ビザ取得後の名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の見通しだ。

元大関把瑠都のカイド・ホーベルソン氏が母国エストニアで行った相撲大会「バルト杯」。ニコラスは１４歳で出場した。柔道とラグビーに取り組み、それまで本格的な相撲経験はなかったが、父親が熱烈な大相撲好きで幼い頃から憧れていた。バルト杯出場で角界入りを志し、湊部屋に入門。研修期間中に急速に日本語が上手になった。

目標とする力士はウクライナ出身の大関安青錦。入門前の来日で「早く番付を上がった。（安青錦が）三段目の時に会いました」と明かした。「ちゃんこはおいしい。兄弟子は料理めっちゃ上手。何でも食べます。から揚げが大好き」と日本食にも馴染んでいる。「好きな日本語は『我慢』。相撲で我慢は一番大切なことです」と語った。

しこ名は「栄誠（えいせい）」の予定で、父親が考えたという。「横綱になりたい。横綱に上がったら、イギリス人がもっと相撲界に入る。イギリスに相撲を教えたい」と言葉に力を込めた。