5月3日（日）に京都競馬場で行われる、第173回天皇賞・春（G1・4歳上オープン・芝3200m）の枠順は下記の通り。大阪杯を制したダービー馬は4枠7番から。3200mという未知の距離に挑戦する。武豊＆アドマイヤテラは3番枠と絶好。平成の盾男と呼ばれた名手がどのような手綱さばきを見せるのか。距離適性は証明済みなだけにここはビッグチャンス。注目の発走は15時40分。

【天皇賞・春】クロワデュノールは520kg…出走馬の調教後の馬体重

混戦必至

1枠1番

ヴェルミセル

牝6・56.0・鮫島克駿

吉村圭司・栗東

2枠2番

サンライズソレイユ

牡5・58.0・池添謙一

矢作芳人・栗東

2枠3番

アドマイヤテラ

牡5・58.0・武豊

友道康夫・栗東

3枠4番

アクアヴァーナル

牝5・56.0・松山弘平

四位洋文・栗東

3枠5番

ケイアイサンデラ

せん6・58.0・藤懸貴志

小林真也・栗東

4枠6番

エヒト

牡9・58.0・川田将雅

森秀行・栗東

4枠7番

クロワデュノール

牡4・58.0・北村友一

斉藤崇史・栗東

5枠8番

シンエンペラー

牡5・58.0・岩田望来

矢作芳人・栗東

5枠9番

プレシャスデイ

牡4・58.0・吉村誠之助

伊坂重信・美浦

6枠10番

マイネルカンパーナ

牡6・58.0・津村明秀

青木孝文・美浦

6枠11番

タガノデュード

牡5・58.0・古川吉洋

宮徹・栗東

7枠12番

ヘデントール

牡5・58.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

7枠13番

ミステリーウェイ

せん8・58.0・松本大輝

小林真也・栗東

8枠14番

ホーエリート

牝5・56.0・戸崎圭太

田島俊明・美浦

8枠15番

ヴェルテンベルク

牡6・58.0・松若風馬

宮本博・栗東