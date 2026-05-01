先週は土曜は東京で青葉賞、日曜は京都でマイラーズカップと、２日連続で重賞を勝つことができました。久しぶりだなとは思っていましたが、翌日の新聞が07年11月23日の京阪杯（サンアディユ）、11月24日のジャパンカップダート（ヴァーミリアン）以来、約18年５か月ぶりだと教えてくれていました。

ちなみにマイラーズカップの勝利は94年のノースフライト以来、32年ぶりの３勝目だそうです。長く間隔が開いたことををここまで強調されると、なんとなくおちょくられている気がしないでもないのですが、めでたいことなので素直に喜ぶことにします。

良かったのは青葉賞のゴーイントゥスカイの素晴らしい走り。序盤でガツンとハミを噛みそうになったときはヒヤリとしましたが、そのピンチを切り抜けてからはスムーズな追走。最後の直線もしぶとく伸びてくれました。

新種牡馬コントレイルはこれが初めての重賞勝ちで、たくさんの関係者から喜びの声をいただきました。ボク自身、これで今年のダービー参戦が決まったわけで、そこも大きな収穫でした。

【青葉賞】武豊お見事！ゴーイントゥスカイが抜け出す…ノーブルサヴェージは競走中止

メイショウタバルは凱旋門賞視野

京都のマイラーズカップはアドマイヤズームが期待通りの走り。これで安田記念も大いに楽しみになりましたし、今週の天皇賞・春にも弾みがつきました。なにしろ、アドマイヤテラは同厩舎、同馬主ですからね。相手はものすごく強いですが、ムードは最高です。

メイショウタバルが今秋の凱旋門賞を視野に入れていることも発表されました。まずは宝塚記念の走り次第なのは言うまでもありませんが、亡くなった松本好雄オーナーが切望されていた夢でしたから、いい形で実を結ばせたいと思っています。