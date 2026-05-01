【かしわ記念】ゴールデンウィーク決戦にコスタノヴァら豪華メンバー集結！
5月5日（火）に船橋競馬場で行われるかしわ記念（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第38回かしわ記念（Jpn1）
施行日：5月5日（火）
施行場：船橋競馬場
距離：1600m
出走資格：サラブレッド系 4歳上オープン
1着賞金：8000万円
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●JRA所属馬
ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）川田将雅
コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）D.レーン
シャマル（牡8・栗東・松下武士）川須栄彦
ナチュラルライズ（牡4・美浦・伊藤圭三）横山武史
ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）C.ルメール
ロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）横山和生
●地方所属馬
オーマイグッネス（牡6・船橋・山田信大）藤本現暉
ガバナビリティー（牡4・船橋・佐藤裕太）笠野雄大
グランデマーレ（牡9・船橋・山本学）岡村健司
ジョージテソーロ（牡5・浦和・小久保智）落合玄太
ベアバッキューン（牡4・川崎・鈴木義久）野畑凌
リコースパロー（牡4・大井・荒山勝徳）澤田龍哉
リュードマン（牡9・船橋・矢内博）篠谷葵