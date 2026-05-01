5月5日（火）に船橋競馬場で行われるかしわ記念（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第38回かしわ記念（Jpn1）

施行日：5月5日（火）

施行場：船橋競馬場

距離：1600m

出走資格：サラブレッド系 4歳上オープン

1着賞金：8000万円

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JRAから6頭

●JRA所属馬

ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）川田将雅

コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）D.レーン

シャマル（牡8・栗東・松下武士）川須栄彦

ナチュラルライズ（牡4・美浦・伊藤圭三）横山武史

ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）C.ルメール

ロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）横山和生

●地方所属馬

オーマイグッネス（牡6・船橋・山田信大）藤本現暉

ガバナビリティー（牡4・船橋・佐藤裕太）笠野雄大

グランデマーレ（牡9・船橋・山本学）岡村健司

ジョージテソーロ（牡5・浦和・小久保智）落合玄太

ベアバッキューン（牡4・川崎・鈴木義久）野畑凌

リコースパロー（牡4・大井・荒山勝徳）澤田龍哉

リュードマン（牡9・船橋・矢内博）篠谷葵