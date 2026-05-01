MISAMO、互いに似合うアイテム選び合う ミナ「ちゃんと私のことを見てくれているなと伝わります」
【モデルプレス＝2026/05/01】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）がブランドアンバサダーを務めるファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」の期間限定ストア「 RIM loves MISAMO POP-UP STORE」記念イベントに登壇した。
【写真】TWICEメンバー、ミニ丈ワンピで美脚披露
MISAMOはミナ（MINA）、サナ（SANA）、モモ（MOMO）からなる3⼈組ユニット。期間限定ストアは大阪と東京の2都市でオープンする。
記念イベントにはMISAMOの3人それぞれが愛⽤する、お気に⼊りのRIMのアイウエアで登場。それぞれデニムがリンクしたコーディネートにアイウエアを合わせた。
アイウエア選びで心がけていることを聞かれると、ミナは「サングラスをかけることが多いのでファッションの一部として可愛く見せるように」とコメント。サナは普段からメガネを着用し、サングラスにも度を入れることがあるといい、「最近はリムレスやメタルを選んでシルバーアクセサリー感覚で着用しています」と回答。モモは「服装のトーンとか全体的な雰囲気に合わせていつもマッチングするように心がけている気がします」と語っていた。
さらに、気になる商品を試着し、お互いに似合うアイウエアを選ぶことに。ミナには2人がサングラスを選び、サナは「イケイケミナちゃん」と提案。ミナも気に入った様子で「しっくりくるというか、ちゃんと私のことを見てくれているなと伝わります」と喜んだ。
サナは元々かけていたキャットアイのフレームから替え、スクエアフレームのメガネに。「真面目、できそう」と盛り上がり、モモは「さっきかけてたのが形がちょっと可愛らしい印象だったので、このスマートな感じの細さも可愛いなと思って」と選んだ理由を説明した。モモはピンクのサングラスを着用し、「いかがですか？」とノリノリでポージングして見せていた。（modelpress編集部）
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◆MISAMO、アイウエア着用し登壇
MISAMOはミナ（MINA）、サナ（SANA）、モモ（MOMO）からなる3⼈組ユニット。期間限定ストアは大阪と東京の2都市でオープンする。
アイウエア選びで心がけていることを聞かれると、ミナは「サングラスをかけることが多いのでファッションの一部として可愛く見せるように」とコメント。サナは普段からメガネを着用し、サングラスにも度を入れることがあるといい、「最近はリムレスやメタルを選んでシルバーアクセサリー感覚で着用しています」と回答。モモは「服装のトーンとか全体的な雰囲気に合わせていつもマッチングするように心がけている気がします」と語っていた。
◆MISAMO、お互いに似合うアイウエア提案
さらに、気になる商品を試着し、お互いに似合うアイウエアを選ぶことに。ミナには2人がサングラスを選び、サナは「イケイケミナちゃん」と提案。ミナも気に入った様子で「しっくりくるというか、ちゃんと私のことを見てくれているなと伝わります」と喜んだ。
サナは元々かけていたキャットアイのフレームから替え、スクエアフレームのメガネに。「真面目、できそう」と盛り上がり、モモは「さっきかけてたのが形がちょっと可愛らしい印象だったので、このスマートな感じの細さも可愛いなと思って」と選んだ理由を説明した。モモはピンクのサングラスを着用し、「いかがですか？」とノリノリでポージングして見せていた。（modelpress編集部）
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