ゴールデンウイークに入り、子どもたちが公園で遊ぶ機会も増えていますが、注意が必要なのが遊具によるケガです。安全安心に楽しめるように、福岡では工夫を凝らした遊具の整備が進んでいます。

北九州市八幡東区の桃園公園にある「わんぱく広場」です。



4月30日にリニューアルオープンしたばかりで、地元の小学生がアイデアを出した「世界で一つだけ」の遊具があります。





■子ども「楽しかった。」「鬼ごっこで遊んだ。」

元気いっぱいに遊ぶ子どもたち。少し離れたところでは、数人の大人が見守っていました。



■北九州市 河川公園部・平野研さん

Q.今、何をされているのですか？

「きのうできた遊具の、利用の仕方を観察しています。」



北九州市の職員が5月1日から3日間、公園で見守りを行うといいます。

北九州市では去年、八幡東区の皿倉山の滑り台で利用者が骨折するなど、ケガ人が相次ぎました。



公園の遊具で思いきり子どもたちが楽しめるように、市ではまず遊具の利用状況を確認するとしています。



■平野さん

「情報を私たちが知って関係部署と共有することで、適切な注意喚起や周辺環境の改善につなげていきたいと思っています。」

消費者庁によりますと、1年のうち遊具による子どもの事故が最も多いのは、外に出ることが増える5月です。



公園の遊具では、滑り台での事故が440件と、ブランコや鉄棒よりも多くなっています。

滑り台をめぐっては今、注目されている投稿があります。



『大人の膝に子どもを乗せて滑り台を滑るのは、一見安全なようで、危険です。』



注意を呼びかけたのは、日本小児救急医学会です。



滑っている途中で、子どもの足が滑り台の側面や段差に引っかかると、大人の体重が子どもの足にかかり、骨折する危険があるといいます。



■訪れた人

Q.抱っこすると危ないことは知っていましたか？

「そうなんですか。全然知らないです。意識したことはなかったですね。」

では、子どもと一緒に滑り台を安全に利用するにはどうしたらいいのでしょうか。



■兵庫県立尼崎総合医療センター・伊原崇晃 小児科部長

「滑り台は年齢ごとの高さの設定があると思いますが、適切な高さのもので、一緒に滑るのではなく、横で手をつないだりしてガイドする形で1人で滑る方が安全かなと思います。」

ケガを防ぐために、遊具自体に工夫がある公園もあります。



ことし、リニューアルオープンした福岡市にある今津運動公園です。



子どもたちがネットに転がることができる、こちらの遊具では。

■中村安里記者

「遊具の周りの地面ですが、触ってみると弾力があってふかふかしています。」



■今津運動公園・重冨雅彦 所長

「遊具から落ちて転んでケガしないように（クッションを）分厚くしてケガしないように作っています。」



地面にはクッション性のあるゴムチップの舗装が施されています。



「楽しさ」に加え、配慮したのが「安全面」です。



小さい子どもや障がいのある人なども気軽に使えるようにと、段差をなくし、バリアフリー構造にしています。



子どもたちが安全に楽しく過ごせるように。遊具に潜む危険を理解し、対策をとることが大切です。