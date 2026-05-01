ユニコーンの新曲「クレナイノハ」が、TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』のオープニング主題歌に起用。また、同曲を使用したアニメのPV第3弾も公開となった。

（関連：【映像あり】ユニコーンの新曲「クレナイノハ」がOP主題歌、アニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』PV）

本アニメは、著者 佐賀崎しげる＆イラストレーター 鍋島テツヒロによるノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジー。7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS朝日、AT-Xにて放送される。

本楽曲の作詞作曲を担当したABEDONは、「時を経て美しく色付く葉を「おっさん」に重ねてイメージしました。それと、昨今はオープニングを飛ばすボタン（自動）があるので、歌で始まって歌で終わる曲にしました。」とコメントしている。

・ユニコーン ABEDON コメント

時を経て美しく色付く葉を「おっさん」に重ねてイメージしました。それと、昨今はオープニングを飛ばすボタン（自動）があるので、歌で始まって歌で終わる曲にしました。ABEDON

（文＝リアルサウンド編集部）