5月1日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「先月のフェイクニュース」というテーマで、白鴎大学教授・元TBSアナウンサーの下村健一氏に話を伺った。

下村健一「この1ヶ月間、4月に出た情報で当てはめていってみたいと思います。では一発目からいきましょう」

長野智子「『岩手県大槌町の山火事はレーザーによるもの？』」

下村「これはいちばんホットなやつですね。火災発生から4日後の先月26日、つい最近ですけれども、大槌町の森の中に一本の線のように炎がダァーッと燃え広がっている写真を添えてXで『これ不自然だ。なぜ一直線？変な燃え方。レーザーでしょ』という文言をつけた投稿が拡散したんですね。これは2日間で20万回以上表示されたんですけれども」

長野「うわぁ～」

下村「これはリスナーの皆さん覚えてください。災害＋陰謀論。これはすごく典型的なパターンです。たとえば『これ、大規模開発するためにわざと焼き払っているんだ』とか、その手の話ですよね。これはいま検索すると、これはファクトチェックした結果がこうだからね、っていう記事がバァーッと並んじゃうんですけれども、それが出る前の(フェイクニュースが出た)直後だったらどうやって確認します？ どういう言葉で確認するとか何を見るとか、長野さんだったらどうしますか？」

長野「まずはレーザーで山火事は起きるのかな、っていうのを調べるかなぁ」

下村「あー、なるほど。それはどうやって調べます？」

長野「レーザー調べるのかなぁ。あるいはニュースを確認しても…でも原因ってわからないですもんね」

下村「そうなんですよね。だから結構迷いますよね。いままであんまり出てきていないパターンですけれども。これはXとかのSNSに出てきているものってコメント欄がついてますよね。そのコメント欄をとりあえず見てみるというのも、自分が考える・調べる一つの手掛かりがそこに入っていたりします。だからコメント欄を見ると当然乗っかっちゃっている人もいっぱいいます。『たしかにこれ違和感しかないなぁ』とか『これ指向性兵器じゃないか？』っていう話も結構出ました。指向性兵器っていうのは、ある所を狙ってレーザー照射するとかそういうことに使ったんじゃないかみたいな話もある中に、冷静なコメントも必ず紛れ込んでいるわけですよ。『山火事ってこういうふうに燃え広がるもんですよ』みたいな、そういうのを見た時にふっと立ち止まって考える。これは大事です、すごく。一旦止まる、それが正しい」

長野「そっか、『なぜ一直線？』って書いてあるから燃え方を調べるってことですね」

下村「そうそう、それです。知識は知らなくても『待てよ、山火事を考えてみよう』と。ある火元があって、そこから火が広がっていくわけですよね。想像してください、リスナーの皆様。広がっていくと、その時にどんどんどんどん火の円が大きくなるんじゃなくて、燃え尽きていくんですよ、真ん中のほうは黒くなって。そうすると、外側のいま新しく燃えているところが線状に炎の列になりますよね。それが地形によってカーブに見えたり真っ直ぐに見えたりっていうことは起こるわけですよね。だから山火事が広がる時に線のように炎が見えるってべつに不思議なことではない。こういうふうにして知識がなくても、ちょっと一旦止まって自分の頭で考える。違和感を持つのは大事ですが、その違和感をすぐに陰謀論に結びつけないで何か考えてみよう、っていうことを習慣づけてもらいたいなと思いますね」