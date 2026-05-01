（エスパルスドリームプラザから中継）



（佐藤 優里 アナウンサー）

ちらはあさってから驚きと笑いのイベントが行われるんですよね松浦さん。



（松浦 悠馬 気象予報士）

そうなんですよ。毎年恒例の清水みなと大道芸ですよね。



（佐藤 優里 アナウンサー）

はい楽しみですよね。きょうは本番を目前に控えて熱気に包まれているこの会場から

スペシャルなゲストをお呼びしました。スペシャルアドバイザーの三雲 いおりさんです。三久さんどうぞ。





（三雲 いおりさん）この黄色い棒が上に上がれ上がれと念じれば、雨もあがるし運気も上がる。ほーらすごい。（佐藤 優里 アナウンサー）棒が生きてるみたいですね。（三雲 いおりさん）浮いてる浮いてる…また浮いてるんですか大丈夫ですか…さらにさらにさらにぐるぐるぐるぐるぐる回ってますね。はい。（佐藤 優里 アナウンサー）完璧に決めてくださってありがとうございます三久もさんよろしくお願いします。ことしの清水みなと大道芸見、どころを教えてください。（三雲 いおりさん）全てです。（佐藤 優里 アナウンサー）そうですよね。（三雲 いおりさん）…全てが見どころなんですよ。楽しくてしょうがない。（佐藤 優里 アナウンサー）いや本当にそれを聞くとより楽しみになるんですが、特に三雲さんが注目していらっしゃるパフォーマーさんいらっしゃいますか？（三雲 いおりさん）ことしはですね、大分から、なんとバトントワリングをやるスペシャルな高橋一生 さんという方が来てくださるんですよ。これはぜひとも見ていただきたい。多分、静岡も初じゃないですか。（佐藤 優里 アナウンサー）そうなんですか。はるばる静岡まで。そしてなんと、静岡といったら地元出身のパフォーマンさんもいらっしゃるんですよね。（三雲 いおりさん）活躍してる人いっぱいいますからね。今回もいますよ。体験ブースでやってくれるシガーボックスを操る男･Gakkey（ガッキー）というのがいますから。（佐藤 優里 アナウンサー）Gakkeyさん。（三雲 いおりさん）はい、登場してもらいましょうどうぞ。（Gakkeyさん）地元静岡市の代表芸人Gakkeyです。僕の一番得意なシガーボックスお見せしちゃいます。（パフォーマンス実演）（松浦 悠馬 気象予報士）途中の箱の位置がどれがどれか分からないですね。（三雲 いおりさん）私も分からない。これを実際に、この道具を触って体験してもらうという体験ブースがありますから。（佐藤 優里 アナウンサー）ちなみに、今持っていらっしゃるこの木箱は何でしょうか？（Gakkeyさん）これがシガーボックスっていいまして、3つの木箱を操る道具になってますので、ぜひお客さんでも触れるようになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。（佐藤 優里 アナウンサー）普段私たち見る側。（松浦 悠馬 気象予報士）そう見る側ですからね。（三雲 いおりさん）ぜひやって帰りましょう（松浦 悠馬 気象予報士）そんな急にできることですか、え？どういう感じで？（Gakkeyさん）真ん中の箱をつかんで挟む中抜きという技に挑戦していただきたいと思います。（佐藤 優里 アナウンサー）中抜き。（松浦 悠馬 気象予報士）え、初めてよ。（佐藤 優里 アナウンサー）頑張れ松浦さん。（松浦 悠馬 気象予報士 実演）いや難しいですね、これやってみると（佐藤 優里 アナウンサー）本当に体験してみるとプロの方、さっそうとやられるので簡単に見えるんですが、ものすごく難しいですね。（松浦 悠馬 気象予報士）難しい、でもやってみるとすっごく楽しいです。（三雲 いおりさん）感動がありますから…来てください。（佐藤 優里 アナウンサー）こちらの大道芸、あさって3日から5日まで無料で見られますので、そしてこの後は場所を移動してスイーツをお伝えします。お楽しみに。（三雲 いおりさん）ありがとうございました。（Gakkeyさん）待ってます。