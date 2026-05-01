女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１日、都内で「ＲＩＭ ｌｏｖｅｓ ＭＩＳＡＭＯ Ａｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐ―ｕｐ Ｌａｕｎｃｈ Ｅｖｅｎｔ」に出席した。

春らしく爽やかなデニムをファッションに眼鏡をかけた姿で登場した３人。普段から眼鏡を愛用しているＳＡＮＡは「普段からメタルのデザインのものをシルバーアクセサリー感覚でつけるのにはまっています」とファッションリーダーらしい使い方を明かした。

ポップアップストアが東京と大阪で行われることから大阪で行きたい場所を問われると、地元出身のＳＡＮＡは「実家に帰ってお母さんの手料理を食べたいです」と回答。母の作る特に好きな料理を聞かれると、「うーん、全部好きです」とキュートに答えた。

眼鏡にちなんで、「普段から“目がねえ”」ことを聞かれると、ＭＯＭＯについて「バッグの中に、他の物が入っているのかっていうくらいお菓子に“目がねえ”」とＳＡＮＡが指摘。これに対し、ＭＯＭＯは「お菓子大好きなので色々な種類入っている。特に生八つ橋が大好きです」と照れくさそうに答えていた。

また、ＭＩＮＡについて「最近はネイルにすごくはまっていて、本当にすごいなって思うので、ネイルに“目がねえ”です」とＭＯＭＯ。ＭＩＮＡは今年に入り、自らの手でネイルをしていることを明かし、「キラキラしたり、新しい物を見たりするとついつい買っちゃいます」と思わず笑みがこぼれていた。

同イベントは、ファッションアイウェアを提案するブランド「ＲＩＭ」のアンバサダーに３人が就任したことを記念し、開催されるポップアップストア。