【想像を超えるおいしさ】「なす×トマト」はマリネがおすすめ！

【野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ vol.3】少ないマリネ液でおいしく仕上がる調理法だから調味料も控えめでヘルシー！野菜を健康的にたくさん食べられる、クックパッドアンバサダー・マユミリオンさんのレシピを紹介します。

いつもの食材をおしゃれに変身させる「マリネ」

2026年4月21日(火)に発売されたマユミリオンさんの著書『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）から、これから旬を迎える「なす」と「トマト」を使ったマリネのレシピを紹介します。

「めんつゆ」と「ツナ」が味の決め手

このマリネの味を決めてくれるのは、どの家庭にもある「めんつゆ」です。なす、トマト、ツナ、めんつゆ……と聞くと、想像通りの「和風の味」を思い浮かべるかもしれません。しかし、ここに「しょうが」と「レモン果汁」が加わることで、ツナの旨みとしょうが、レモンの爽やかな香りが絶妙に絡み合い、これまでにない新しい一品に早変わり。

さっぱりしていて、暑くなってくる季節にもぴったりなので、ぜひ試してみてくださいね。

撮影：中垣美沙

『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）





マユミリオンさん念願の「マリネレシピをつめこんだ」渾身の一冊。ひと皿で主役になる「お肉や魚介がたくさん入ったごちそうマリネ」から、帰宅後10分でできる「おつまみマリネ」、「火を使わないマリネ」、さらには「フルーツマリネ」まで。どんなシーンでも使えるレシピが満載です。

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