おととい、東京・福生市で発生した殺人未遂事件で、事件後に逃走し、きょう逮捕された男の身柄が先ほど警視庁・福生警察署に入りました。署の前から中継です。

【写真を見る】逮捕された高林輝行容疑者（44）が福生警察署に 逮捕を受け母親「解決して本当にありがたい」 東京・福生市“金づち”殺人未遂事件

福生署前です。男を乗せた車が、つい先ほど午後6時半ごろに、こちらの警察署に到着しました。上下グレーのスウェット姿、深々とフードを被り、神妙な面持ちで警察署に入っていきました。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の高林輝行容疑者（44）です。

高林容疑者はおととい午前7時すぎ、福生市加美平で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので殺意をもって複数回殴打し、大けがをさせた疑いが持たれています。高林容疑者は自宅の裏口から抜け出し逃走していて、殺人未遂の疑いで指名手配されていました。

その後、警視庁は高林容疑者が車で逃走した可能性があるとみて、近隣の県まで24時間態勢で防犯カメラの「リレー捜査」などを進めて行方を追っていました。

高林容疑者は都内や埼玉県内などを移動していたとみられていますが、きょう午後2時すぎ、警視庁は千葉県習志野市内のアパートの一室に潜伏していた高林容疑者を発見し、逮捕したということです。

高林容疑者に抵抗する様子はなく、ナイフなどの凶器は持っていなかったということです。また、その際、高林容疑者は「殺すつもりはなかった」と供述していたということです。

逮捕を受け、高林容疑者の母親が取材に応じました。

高林容疑者の母親

「解決して本当にありがたいと思っている。（息子には）したことはよく考えて、今後の人生をよい方向にいくようにがんばってもらいたい」

警視庁は今後、事件の全容解明へ向け捜査する方針です。