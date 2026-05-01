世が世なら!!!の添田陵輔が、本日5月1日より配信されるBUMPオリジナルショートドラマ『推しは、うちの子』に出演する。

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本作は、我が子をトップ子役に育て上げようとするステージママの、痛ましくも生々しいエゴを描いたヒューマンドラマ。添田は、母子の運命を狂わせる絶対的アイドル KYOYA（キョウヤ）役として本編に出演する。

また、本作の主題歌には世が世なら!!!の楽曲「おったまげ」が起用される。添田は今作への出演に関して「自分自身、ショートドラマに出演することが初めてのことでしたのでとても緊張していました。ですが素敵なスタッフの皆さんやキャストの皆さんと共に作りあげるこの作品は、とても素敵な物になったと思っております。」とコメントしている。

・世が世なら!!! 添田陵輔 コメント

自分自身、ショートドラマに出演することが初めてのことでしたのでとても緊張していました。ですが素敵なスタッフの皆さんやキャストの皆さんと共に作りあげるこの作品は、とても素敵な物になったと思っております。作中でアイドル役として出演させていただきますが、とにかく衣装もしっかりと考えてくださっていてキラキラしていました。また、この作品では色々な意味での人間らしさなどが垣間見れる作品となっています。大変ありがたいことに、僕が所属する世が世なら!!!の楽曲である「おったまげ」が主題歌として起用されることになりました。ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）