この田中と上田の共闘は実現するのか。(C)Getty Images

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　フェイエノールトでゴールを量産している日本代表FW上田綺世は、プレミアリーグのクラブからの関心が取り沙汰されている。

　英国メディア『TEAM TALK』は先日、この27歳のストライカーに名門トッテナムや古豪のリーズとエバートン、ブライトンなどが関心を持っていると報じた。

　この報道を受け、日本代表MF田中碧が所属するリーズの地元メディア『The Leeds Press』は「エクレム・コヌル記者によると、リーズはウエダ争奪戦で有利になるようにタナカに働きかけている」と伝えた。
 
「リーズは彼が日本代表のチームメイトを説得し、エランド・ロードへの移籍を選ぶようにできることを願っている。夏のワールドカップで日本代表として一緒にいる間に、リーズに代わって良い口添えをしてほしいと望んでいる」

　その田中の去就も注目されているなか、森保ジャパンの同級生コンビは、果たして実現するだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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