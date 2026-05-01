「日本代表のチームメイトの説得を望む」イングランドで森保ジャパン“同級生コンビ”誕生の可能性！「争奪戦で有利になるように…」
フェイエノールトでゴールを量産している日本代表FW上田綺世は、プレミアリーグのクラブからの関心が取り沙汰されている。
英国メディア『TEAM TALK』は先日、この27歳のストライカーに名門トッテナムや古豪のリーズとエバートン、ブライトンなどが関心を持っていると報じた。
この報道を受け、日本代表MF田中碧が所属するリーズの地元メディア『The Leeds Press』は「エクレム・コヌル記者によると、リーズはウエダ争奪戦で有利になるようにタナカに働きかけている」と伝えた。
「リーズは彼が日本代表のチームメイトを説得し、エランド・ロードへの移籍を選ぶようにできることを願っている。夏のワールドカップで日本代表として一緒にいる間に、リーズに代わって良い口添えをしてほしいと望んでいる」
その田中の去就も注目されているなか、森保ジャパンの同級生コンビは、果たして実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
英国メディア『TEAM TALK』は先日、この27歳のストライカーに名門トッテナムや古豪のリーズとエバートン、ブライトンなどが関心を持っていると報じた。
この報道を受け、日本代表MF田中碧が所属するリーズの地元メディア『The Leeds Press』は「エクレム・コヌル記者によると、リーズはウエダ争奪戦で有利になるようにタナカに働きかけている」と伝えた。
「リーズは彼が日本代表のチームメイトを説得し、エランド・ロードへの移籍を選ぶようにできることを願っている。夏のワールドカップで日本代表として一緒にいる間に、リーズに代わって良い口添えをしてほしいと望んでいる」
その田中の去就も注目されているなか、森保ジャパンの同級生コンビは、果たして実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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