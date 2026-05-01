日経225先物：1日19時＝160円安、5万9260円
1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の5万9260円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては253.12円安。出来高は786枚となっている。
TOPIX先物期近は3708ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.73ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59260 -160 786
日経225mini 59260 -155 22435
TOPIX先物 3708 -13 1829
JPX日経400先物 33800 -55 40
グロース指数先物 755 -1 143
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3708ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.73ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59260 -160 786
日経225mini 59260 -155 22435
TOPIX先物 3708 -13 1829
JPX日経400先物 33800 -55 40
グロース指数先物 755 -1 143
東証REIT指数先物 売買不成立
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