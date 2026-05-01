　1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の5万9260円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては253.12円安。出来高は786枚となっている。

　TOPIX先物期近は3708ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.73ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59260　　　　　-160　　　　 786
日経225mini 　　　　　　 59260　　　　　-155　　　 22435
TOPIX先物 　　　　　　　　3708　　　　　 -13　　　　1829
JPX日経400先物　　　　　 33800　　　　　 -55　　　　　40
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　-1　　　　 143
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース