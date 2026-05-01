土曜は各地晴れ 午前中は風の強い状態が続きそう【これからの天気(5月1日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
2日(土)にかけても、風の強い状態が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、佐渡市に暴風警報が発表されています。
その他、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く強風や波浪注意報が出ています。
◆5月2日(土)天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
やや空気が乾燥し、風が強まる時間があるため火の元には十分な注意が必要です。
・中越地方
明け方までは所々で雨や雷雨となりますが、朝には晴れているところが多いでしょう。
最高気温は19℃前後の予想で、この時期らしい気温になりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼前には天気が回復し、青空が広がるでしょう。
ただ、風の出やすい状態は続きそうです。
日中の気温は19℃前後のの予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
明け方までにわか雨や雷雨のところがありますが、日中は各地で晴れる見込みです。
ただ、昼過ぎまでは強い風にご注意ください。
・下越：村上市から聖籠町
今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は18℃前後の予想ですが、強い風の影響で気温の数字ほどの暖かさはなさそうです。
◆風と波
各地で午前中は風の強い状態が続き、とくに佐渡では非常に強く吹くところがあるでしょう。
波の高さは、各海域ではじめ3mの予想です。
◆週間予報
3日(日)は天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨となるでしょう。
4日(月)は再び雨風ともに強まり、荒れ模様になるところがありそうです。
◆2日(土)の北信越の天気
周辺各地の未明は所々雨が降りますが、日中はよく晴れるでしょう。
ただ、北陸3県では午前中は風が強まるところがありそうです。
県内は2日(土)も、午前中は風の強い状態が続きそうです。お出かけの際は横風などに注意をしてください。
2日(土)にかけても、風の強い状態が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、佐渡市に暴風警報が発表されています。
その他、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く強風や波浪注意報が出ています。
◆5月2日(土)天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
やや空気が乾燥し、風が強まる時間があるため火の元には十分な注意が必要です。
・中越地方
明け方までは所々で雨や雷雨となりますが、朝には晴れているところが多いでしょう。
最高気温は19℃前後の予想で、この時期らしい気温になりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼前には天気が回復し、青空が広がるでしょう。
ただ、風の出やすい状態は続きそうです。
日中の気温は19℃前後のの予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
明け方までにわか雨や雷雨のところがありますが、日中は各地で晴れる見込みです。
ただ、昼過ぎまでは強い風にご注意ください。
・下越：村上市から聖籠町
今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は18℃前後の予想ですが、強い風の影響で気温の数字ほどの暖かさはなさそうです。
◆風と波
各地で午前中は風の強い状態が続き、とくに佐渡では非常に強く吹くところがあるでしょう。
波の高さは、各海域ではじめ3mの予想です。
◆週間予報
3日(日)は天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨となるでしょう。
4日(月)は再び雨風ともに強まり、荒れ模様になるところがありそうです。
◆2日(土)の北信越の天気
周辺各地の未明は所々雨が降りますが、日中はよく晴れるでしょう。
ただ、北陸3県では午前中は風が強まるところがありそうです。
県内は2日(土)も、午前中は風の強い状態が続きそうです。お出かけの際は横風などに注意をしてください。