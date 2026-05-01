これからの気象情報です。

2日(土)にかけても、風の強い状態が続きそうです。



◆警報・注意報

現在、佐渡市に暴風警報が発表されています。

その他、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く強風や波浪注意報が出ています。



◆5月2日(土)天気

・上越地方

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

やや空気が乾燥し、風が強まる時間があるため火の元には十分な注意が必要です。



・中越地方

明け方までは所々で雨や雷雨となりますが、朝には晴れているところが多いでしょう。

最高気温は19℃前後の予想で、この時期らしい気温になりそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼前には天気が回復し、青空が広がるでしょう。

ただ、風の出やすい状態は続きそうです。

日中の気温は19℃前後のの予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

明け方までにわか雨や雷雨のところがありますが、日中は各地で晴れる見込みです。

ただ、昼過ぎまでは強い風にご注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は18℃前後の予想ですが、強い風の影響で気温の数字ほどの暖かさはなさそうです。



◆風と波

各地で午前中は風の強い状態が続き、とくに佐渡では非常に強く吹くところがあるでしょう。

波の高さは、各海域ではじめ3mの予想です。



◆週間予報

3日(日)は天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨となるでしょう。

4日(月)は再び雨風ともに強まり、荒れ模様になるところがありそうです。



◆2日(土)の北信越の天気

周辺各地の未明は所々雨が降りますが、日中はよく晴れるでしょう。

ただ、北陸3県では午前中は風が強まるところがありそうです。



県内は2日(土)も、午前中は風の強い状態が続きそうです。お出かけの際は横風などに注意をしてください。