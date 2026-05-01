アイドルグループ・℃―uteの元メンバーで、歌手、女優、モデルとしても活躍する鈴木愛理(32)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。アニメ主題歌に合わせた“アイドル色全開"の衣装を公開した。



【写真】笑顔も衣装もスタイルもバッチリ！ファンは「あーもうズッキュン」

「『誓いはキュンと。』#でしょでしょで初披露 もうチェックしていただけましたか???」とつづり、アニメ「逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件」のオープニング曲を、テレ朝公式YouTube内の番組で歌唱した際のオフショットを投稿。「楽曲とアニメの世界観に合わせてこれでもか!!!なくらいフリフリなお衣装で挑みました」というスタイルは、袖やスカートにフリルをあしらった超ミニ丈の白いドレス姿。太もも付け根付近から惜しげもなく美脚を披露し、キュートな笑顔を見せている。



「ライブの予習も兼ねて、皆様ぜひチェックしてね」と呼びかけた鈴木の“王道”スタイルに、ファンも「超絶キュート」「めっちゃお姫様だった」「あーもうズッキュン」「さすがアイドル王」「脚が綺麗!!ほぼ脚ですごい!!!」「あかーん 可愛いすぎる」と魅了されていた。



（よろず～ニュース編集部）