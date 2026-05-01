１日午後６時４５分、長野地方気象台は大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報を発表した。



長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

１日夜遅くにかけて東日本の上空約５５００メートルに、氷点下２１度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。

このため、長野県では、１日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雨の予想］

長野県では、１日夜のはじめ頃は、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。

１日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

中部 ２０ミリ

南部 ３０ミリ

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北部 ５０ミリ

中部 ３０ミリ

南部 ５０ミリ





［防災事項］北部では、１日夜のはじめ頃は、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。中部と南部では、１日夜のはじめ頃は、低い土地の浸水に注意してください。また、長野県では１日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。［補足事項］今後発表する防災気象情報に留意してください。この情報は「雷と突風及び降ひょうに関する長野県気象情報」を引き継ぐものです。次の「大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報」は、１日２３時頃に発表する予定です。［お知らせ］令和８年４月１８日に発生した長野県北部の地震で、揺れの大きかった大町市については、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。