女優の大友花恋が１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。群馬県出身の一人として「郷土の顔」となっているタレントについて語る一幕があった。

ＭＣの垣花正が「大友さんは群馬出身ですけど、この番組にはＪＯＹさんが金曜日によく（ゲストで）いらっしゃって、来るたびに群馬の色を前面に出すんですよ」と言うと、「ＪＯＹさんは…。群馬県人会というのがあって、みんなで集まる会がこれまで２回、開催されてるんですけど、それも不参加です」と大友。

ＭＣのミッツ・マングローブが「中山ヒデさんや井森さんもいらっしゃる会」と群馬出身の顔的存在の中山秀征と井森美幸の名前を挙げると、大友は「そうです、そうです。ヒデさんも井森さんもいらっしゃったけど、（ＪＯＹは）２回とも不参加でした」と明かした。

共演の中尾ミエが「案内してないってこと？」と聞くと「いえ、ＪＯＹさんにもお声がけしてるんですけど『すいません、僕はちょっと』って言っていらっしゃらない」と大友。

「あと、群馬県民の魂とも言える上毛カルタをおぼえていない。ちょっと審議ですね。ＪＯＹさん、上毛カルタ、言えるようになってください」と告発。

垣花に「井森さんが群馬の顔として君臨してますけど、そろそろ世代交代を狙っても？」と聞かれると「とんでもございません」と即否定。「井森さんとヒデさんがいるから群馬があるんで。いつまでも、その背中におぶさっていたいというか。お二人についていく一方です」と熱く語ると「群馬の大きな駅、高崎駅とかに行くと、ズラッとヒデさんが（ポスターで）いるので」と続けていた。