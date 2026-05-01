大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。

大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は横綱・豊昇龍、大関陣の安青錦、霧島との申し合い稽古で計１０番取り、３勝７敗だった。番数については「ここから先やっていくことが大事なので。もうちょっといけたらいいなと思うけど、流れやタイミングがあってこのぐらいになった」と満足はしていなかったが、まわしにこだわらずに力強く前に出る場面もあった。「そういう相撲が少なからず出ているのは、次に向けての準備として良い方向」と手応えも示した。

先場所は８場所ぶりの２桁白星となる１０勝を挙げた。夏場所の意気込みを問われると「もちろん、しっかり優勝目指してやっていくだけ」と決意を込めた。１０日の初日に向け、今後は部屋で調整する方針。佐渡ケ嶽部屋は琴勝峰が新関脇となり、琴栄峰も先場所で９勝と力をつけているだけに「世の中ゴールデンウィークですけど、僕らは稽古漬けなので。まずは部屋の身内同士でしっかりと高め合って、照準を合わせていければ」と語った。