５日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発する予定の赤星優志投手が１日、ジャイアンツ球場で行われた１軍の先発残留投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整を行った。今季初先発が目前に迫り「ワンアウトでも多く取って後ろの投手につなぎたい。他の投手もそうですし、２軍でも結果を出している選手がいっぱいいる中で先発をする機会をいただいたので、そこの人たちに、『なんであいつが先発してるんだ』って思われないようなしっかりした投球をしたいなと思います」と意気込んだ。

当初は則本が中６日で登板予定だったが、４月２８日の広島戦（東京Ｄ）で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。翌２９日に出場選手登録を抹消されていた。同日の試合後、杉内投手チーフコーチが「（戸郷ら）先発陣がだいぶ復帰してきているので、どこかで休ませようという当初のプランだった」と説明していた。

代役に指名された赤星は昨季、先発として全２２試合に登板し６勝９敗。今季はキャンプから中継ぎとして調整を続けていた。２９日時点で９試合にすべてリリーフで登板。２勝を挙げ、防御率２・５３の成績を残している。

オフに一緒に自主トレを行い、先発ローテ入りを目指していた山崎、西舘は故障により現在はファームで調整中。「２人とも体が万全になれば１軍に上がってくると思うので、それまで何とか頑張って、また３人でも頑張りたいと思います」と語った。