TWICE・SANA、ハマっていること告白 ワールドツアー中「10個以上買ったんじゃないかな」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが5月1日、都内で行われた『RIM loves MISAMO Ambassador ＆ Pop-up Launch Event』に登壇。SANAが、ハマっていることが明かされた。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
イベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。MINAは、SANAについて「ランダムで出るチャームをたくさん持っていて、海外でもお店でたくさん集めているんだなって」とワールドツアー中のMISAMOならではのトレンドを紹介した。
SANAは「目がねぇですね」とにっこり。「ワールドツアー中に10個以上買ったんじゃないかなっていうくらい。ランダムボックスなので、同じものが出たりしたり、周りのスタッフさんに配ったりしながら買い占めちゃいました」と楽しんでいる様子だった。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
イベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。MINAは、SANAについて「ランダムで出るチャームをたくさん持っていて、海外でもお店でたくさん集めているんだなって」とワールドツアー中のMISAMOならではのトレンドを紹介した。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。