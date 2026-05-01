ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」が４月２８日、放送され、この日からスタートする中島健人主演のドラマ「コンビニ兄弟」（火曜、後１０・００）に出演する女優・田中麗奈（４５）が生出演した。

北九州市・門司港にあるコンビニ「テンダネス」が舞台。フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにするイケメン店長・志波三彦（中島）が、三彦の兄でワイルドな志波二彦（中島／二役）とさまざまな問題を解決するハートフルコメディー。

田中はオタク気質で、三彦をネタにした漫画をネットに掲載しているテンダネスのパート従業員・中尾光莉役。この日は、ヒザ下の透け感が軽やかな白レースのスカート、襟に花を模した飾りが美しいブラウンベージュのジャケットで爽やかに登場。「可愛すぎて、高校生の息子のママに見えなかったです♥」とドラマに絡めたコメントや、「麗奈さんとっても綺麗でした」などの声がＳＮＳ上にあがっていた。

田中は２０１６年２月、医師との結婚を発表。１９年１２月に第１子（６）を出産している。