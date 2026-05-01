5月1日(金)は、雨風ともに強まって嵐のような天気のところがありました。



各地の外の様子が届いています。

午前8時過ぎの阿賀野市は、強風で葉っぱや花が激しくなびいています。そして、新発田市では強い風が吹いて草木が大きく横に揺れています。このように今日は各地で風が強まり、暴風警報が出たところもありました。



◆5月1日(金)の最大瞬間風速

新潟市秋葉区で27.2m/s、関川村下関で26.4m/sを観測し、5月としては観測開始以来 瞬間的にもっとも強い風が吹きました。



そして、この時間は所々で雨の降り方が強まっています。今夜も雨脚が強まるところがありますが、2日(土)は次第に天気が回復に向かいそうです。



◆2日(土)午前9時の予想天気図

次第に低気圧が日本から離れ、変わって高気圧に覆われてくるでしょう。明け方までは雨雲がかかるところがありますが、その後は急速に天気が回復して日中は晴れる見込みです。ただ、午前中は全県的に風の強い状態が続きますので、お出かけ予定の方はご注意ください。



さて、2日(土)からGW後半です。4連休という方もいるのではないでしょうか。



◆連休中の天気

3日(日)・4日(月)は傘マークが付いていて、前半はスッキリしない天気が続くでしょう。

5日(火)は曇りマークですが、日中は雲が薄くなって日が差してきそうです。

6日(水)は各地で晴れ間が広がる見込みです。



4連休中は、後半の方がお出かけをするにはいい天気になりそうです。