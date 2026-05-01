TWICE・MOMO、SANAから“お菓子好き”明かされる お気に入りのお菓子は？「一瞬で一袋食べました」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが5月1日、都内で行われた『RIM loves MISAMO Ambassador ＆ Pop-up Launch Event』に登壇。MOMOが、お気に入りのお菓子を明かした。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
イベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。SANAは、MOMOについて「『ほかのもには入っているの？』ってくらい鞄にお菓子がパンパンに入っているイメージです」と告白。「よくカバンの中から（お菓子が）出てくるので、お菓子に目がねぇなと」と暴露した。
MOMOは「お菓子、大好きなので、種類ごとにいつもカバンの中に入れています」と照れ笑い。「最近は、差し入れに八つ橋をもらって、生八つ橋が大好きなので、一瞬で1袋食べました」と紹介した。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
イベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。SANAは、MOMOについて「『ほかのもには入っているの？』ってくらい鞄にお菓子がパンパンに入っているイメージです」と告白。「よくカバンの中から（お菓子が）出てくるので、お菓子に目がねぇなと」と暴露した。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。