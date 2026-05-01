銀だこ×コールドストーンの夢コラボ！ご褒美メロンクリームソーダ

たこ焼きのあとに、甘くて爽やかなご褒美ドリンクはいかが？今回、築地銀だことコールド・ストーン・クリーマリーが初コラボし、見た目も味も華やかな「メロンクリームソーダ」が登場します。人気フレーバーを贅沢に使用した一杯は、気分をぐっと上げてくれる特別感たっぷり♡この春、ぜひチェックしたい注目の新作です。

夢のコラボが実現♡贅沢ドリンク

今回登場する「コールドストーンの『メロンクリームソーダ』」は、人気No.1フレーバー「ストロベリー ショートケーキ セレナーデ」を大胆にトッピングした特別な一杯。

メロンソーダの上に濃厚なスイートクリームアイスが浮かび、見た目もとびきりキュートです。

アイスのコクとソーダの爽快感が絶妙にマッチし、飲みごたえがありながらも後味はすっきり。たこ焼きのあとでもペロリと楽しめるバランス感が魅力です。

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最後まで楽しい“飲むクリエーション”

このドリンクのポイントは、“混ぜて楽しむ”新感覚の味わい。ストロベリーやスポンジケーキのトッピングがアイスにミックスされており、ソーダと混ざることで一口ごとに味の変化が楽しめます。

コールドストーンならではのワクワク感をそのままドリンクで体験できるのが魅力。デザート感覚で楽しめるので、ちょっとしたご褒美タイムにもぴったりです♪

気になる価格・サイズ・販売情報

コールドストーンの『メロンクリームソーダ』



Sサイズ 価格：380円（商品価格）／持ち帰り410円／店内418円／Mサイズ 価格：480円（商品価格）／持ち帰り518円／店内528円

華やかなビジュアルと満足感のある味わいで、春のお出かけやショッピングの合間にもぴったりな一杯です。

発売日：2026年4月24日（金）

販売店舗：日本国内の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）

春のご褒美にぴったりな一杯を♡

たこ焼きの後に楽しむ、新しいデザート体験として登場した今回のコラボドリンク。見た目の可愛さはもちろん、味わいの変化や食感の楽しさまで詰まった特別な一杯です。

ちょっと疲れた日のリフレッシュや、自分へのご褒美にもおすすめ♡期間限定だからこそ、この機会にぜひ味わってみてください。