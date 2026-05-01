『テニプリ』作者、引退発表の錦織圭を労い称える 許斐剛「まさにテニスの王子様」
漫画『テニスの王子様』原作者・許斐剛氏が1日、自身のXを更新。テニスの錦織圭が今シーズン限りで引退することを発表したことを受け、労いのコメントをつづった。
【写真】似顔絵付き！公開された『テニプリ』作者・許斐剛＆錦織圭の2ショット
錦織との2ショット写真も投稿しながら「錦織圭選手本当にお疲れ様でした そしてありがとう。漫画より凄い偉業をずっと果たし続けて来た日本のテニス界の希望、まさにテニスの王子様」と称えた。
続けて「どんなに原稿が忙しくてもトーナメント表発表からソワソワし応援していました 錦織選手と同じ時代にテニスの作品に携われた事に感謝しています」と伝えた。
『テニスの王子様』（テニプリ）は、中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿を描いたストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された人気テニス漫画となっている。
2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』にて連載中で、世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。また近いうちに、シリーズ連載27年の歴史に幕を下ろすことを告知している。
【写真】似顔絵付き！公開された『テニプリ』作者・許斐剛＆錦織圭の2ショット
錦織との2ショット写真も投稿しながら「錦織圭選手本当にお疲れ様でした そしてありがとう。漫画より凄い偉業をずっと果たし続けて来た日本のテニス界の希望、まさにテニスの王子様」と称えた。
続けて「どんなに原稿が忙しくてもトーナメント表発表からソワソワし応援していました 錦織選手と同じ時代にテニスの作品に携われた事に感謝しています」と伝えた。
2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』にて連載中で、世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。また近いうちに、シリーズ連載27年の歴史に幕を下ろすことを告知している。