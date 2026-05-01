気象台は、午後6時42分に、暴風警報を仙台市東部、仙台市西部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、栗原市西部、東松島市、大崎市東部、大崎市西部、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大和町西部、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市東部、仙台市西部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市などに発表 1日18:42時点

宮城県では、2日未明から2日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■仙台市東部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■仙台市西部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■石巻市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■塩竈市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■気仙沼市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■白石市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■名取市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■角田市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■多賀城市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■岩沼市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■登米市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■栗原市東部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■栗原市西部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■東松島市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■大崎市東部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大崎市西部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■富谷市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■蔵王町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■七ヶ宿町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大河原町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■村田町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■柴田町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■川崎町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■丸森町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■亘理町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■山元町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■松島町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■七ヶ浜町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■利府町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■大和町東部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大和町西部

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大郷町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■大衡村

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■色麻町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■加美町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■涌谷町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■美里町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■女川町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■南三陸町

□暴風警報【発表】

2日未明から2日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s

