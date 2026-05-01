ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 小田急江ノ島線で一部区間 運転見合わせ 架線に支障物のため 小田急江ノ島線で一部区間 運転見合わせ 架線に支障物のため 小田急江ノ島線で一部区間 運転見合わせ 架線に支障物のため 2026年5月1日 18時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 小田急電鉄によりますと、小田急江ノ島線は、藤沢駅で架線の支障物を取り除く作業を行っているため、長後と片瀬江ノ島の間で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, ホテル, リペア工事, 長野, 仏壇, ネジ, 横浜, グループウェア, フローリング, 徳島