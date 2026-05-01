「すげぇ」「ここまで回復してるのか」大怪我で長期離脱中の日本代表MF、チームメイトが公開した近況にファン驚き＆期待「ワールドカップ間に合うんじゃね？」
昨年12月に左膝前十字靭帯を断裂し、長期離脱中の日本代表MF南野拓実の近況が話題を呼んでいる。
所属クラブのモナコは４月30日、日本語版の公式Xで「タキ×モー モハメド・サリスのインスタグラムのストーリーズより」と綴り、南野とチームメイトのサリスがトレーニングをする姿を公開。31歳アタッカーは負荷がかかるメニューを懸命にこなしている。この投稿には以下のような声が上がった。
「ここまで回復してるのか」
「すげぇ」
「回復早すぎる」
「こんな回復早いの？」
「ワールドカップ間に合うんじゃね？」
「がんばれ！」
「一緒にワールドカップ行こうね」
「努力する姿に勇気をもらってます」
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー発表は５月15日。残り14日。多くのファンが南野のメンバー入りを期待している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「こんな回復早いの？」南野の懸命なトレーニング姿！
所属クラブのモナコは４月30日、日本語版の公式Xで「タキ×モー モハメド・サリスのインスタグラムのストーリーズより」と綴り、南野とチームメイトのサリスがトレーニングをする姿を公開。31歳アタッカーは負荷がかかるメニューを懸命にこなしている。この投稿には以下のような声が上がった。
「ここまで回復してるのか」
「すげぇ」
「回復早すぎる」
「こんな回復早いの？」
「ワールドカップ間に合うんじゃね？」
「がんばれ！」
「一緒にワールドカップ行こうね」
「努力する姿に勇気をもらってます」
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー発表は５月15日。残り14日。多くのファンが南野のメンバー入りを期待している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「こんな回復早いの？」南野の懸命なトレーニング姿！