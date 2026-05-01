最新情報を旭川東警察署前から中継で伝えてもらいます。



死体損壊の疑いで逮捕された、旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者３３歳は、こちらの旭川東警察署で取り調べを受けているとみられます。



鈴木容疑者は３月３１日ごろ、動物園に妻の鈴木由衣さん３３歳の遺体を運び込み、焼却するなどして損壊した疑いがもたれています。



警察によりますと、園内の焼却炉から由衣さんの遺体の一部が発見され、鈴木容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。





焼却炉は普段、死んだ動物の焼却に使われていて、警察によりますと、焼却炉は遺体を焼いたとされる３月３１日のあとも、動物の死がいを燃やすため複数回使用されていたとみられています。また、鈴木容疑者は動物園の外で何らかの原因で死亡した由衣さんの遺体を車で運搬したとみられ、警察が関係車両を押収して調べていることが新たに分かっています。最新の情報です。捜査関係者によりますと、動物園内でスマートフォンが見つかっていて、妻のものである可能性を含めて捜査しているということです。また、３１日午後９時ごろ、鈴木容疑者が車で動物園を訪れ、大きな荷物を下ろす様子が園の防犯カメラに映っていたことが分かりました。この際、動物園の別の車両に荷物を移し替えた可能性があり、警察はこの時、由衣さんの遺体を運んだとみて捜査しています。