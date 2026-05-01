◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第２日（１日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

第２ラウンドは午後６時６分に雷雲接近のためサスペンデットになり、５４人がホールアウトできなかった。２日午前６時４０分に再開予定。

降雨によるコース整備に時間を要しスタート時間は１時間遅れ、第１組は午前８時１０分から競技を開始。同１１時３２分に降雨によるコースコンディション不良のため競技が一時中断になり、約２時間後に再開になった。

１０番からスタートし１２ホールを終えた平本世中（フリー）が通算９アンダーで暫定トップに立っている。

８位から出た岩崎亜久竜（フリー）が５バーディー、２ボギーの６７をマークし、７アンダーの２位に浮上。

２０１７年大会覇者の宮里優作（大和ハウス工業）は３バーディー、１ボギーの６８で回り、５アンダー８位につけている。

トップで出たプロ４年目の前田光史朗（ＡＣＮ）は７４と落とし４アンダー１０位に後退。

池田勇太（フリー）は６９で回り、３アンダー１６位。４９位で出た石川遼（カシオ）は１４番まで終了し、イーブンパーの４１位。２日に残りの４ホールをプレーする。