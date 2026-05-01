高槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。よろしくお願いします。きょう1日は、変わりやすい天気でしたね。



小野 和久 気象予報士：

はい、テレビ金沢前は雨は降っていないのですが、風が少し強めです。寒いのでコートを羽織りました。テレ金ちゃんも冷たい風に耐えているようです。では この先の天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

石川県内で降っている雨は1日夜中にはやんで、あす2日は晴れるでしょう。3日・日曜日の夕方以降、再び雨が降り出し、4日・月曜日にかけて雨量が多くなる可能性があります。





2日の予想天気図です。

小野：

低気圧は遠ざかり高気圧に覆われます。石川県内は晴れるでしょう。



あさって3日の予想天気図です。

小野：

天気の移り変わりが早めです。大陸からは、次の低気圧と前線が進んで来ます。



雨と風の予想です。

小野：

あさって3日は、早ければ夕方ごろから降り始める予想です。4日・月曜日の朝にかけて、少し強めの雨が石川県内を通過する予想です。コンピューターの予想以上に降る可能性があります。夜には雨はやむでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

5日・火曜日、こどもの日はくもり。連休最終日の6日・水曜日からは晴れる日が続きます。連休明けの7日・木曜日、8日・金曜日は最高気温24度の予想です。そして、1日夜もそうですが、3日・4日は雨と風のほか、雷にも注意してください。