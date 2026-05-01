元SKE48山内鈴蘭、結婚発表 ゴルフ好きのお相手との2ショットも公開「人生のラウンドを楽しんでいきます」
【モデルプレス＝2026/05/01】元SKE48の山内鈴蘭（31）が5月1日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。
【写真】元SKE美女、結婚相手と寄り添う2ショット
山内は「ご報告」と題し、手書きの書面を公開。「私事でございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告した。
続けて「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さも知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」とつづった山内。そして「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます」と関係者やファンへの感謝を伝えた。
今後については「これまでいただいた沢山の経験を活かし、お仕事も、一人の女性としても、より一層精進してまいります」と明かし「ゴルフが大好きな私たちです！！人生のラウンドを楽しんでいきます！！」とお相手がゴルフ好きだと明かしていた。投稿では、指輪をつけウィンクをする山内のウエディングフォトや、ゴルフ場でお相手と並んだ2ショットを披露している。（modelpress編集部）
2009年にAKB48の9期生オーディションに合格。2014年にSKE48へ移籍し、2021年にグループを卒業した。幼少期からゴルフを始め、現在は得意のゴルフを活かした活動をしている。
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【写真】元SKE美女、結婚相手と寄り添う2ショット
◆元SKE48山内鈴蘭、結婚発表
山内は「ご報告」と題し、手書きの書面を公開。「私事でございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告した。
続けて「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さも知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」とつづった山内。そして「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます」と関係者やファンへの感謝を伝えた。
◆山内鈴蘭プロフィール
2009年にAKB48の9期生オーディションに合格。2014年にSKE48へ移籍し、2021年にグループを卒業した。幼少期からゴルフを始め、現在は得意のゴルフを活かした活動をしている。
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