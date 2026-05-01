子どもたちに森林保全の大切さについて知ってもらおうと、高知県大月町の黒潮実感センターが小学校で特別授業を行いました。



5月1日の特別授業に参加したのは大月小学校の6年生16人です。

この授業は子どもたちに森の大切さや森を育む微生物の役割について知ってもらおうと、黒潮実感センターが毎年企画しているもので、今回は大月小学校の近くの山で行われました。





子どもたちは普段はあまり意識することのない放置林と間伐林の違いを学んだり土の状態を確認したりしました。■参加した児童「日光が当たる方は緑が多くてすごいなと思った」このあと子どもたちは山で採取した土を学校に持ち帰って土の中にどんな生き物がいるのかを顕微鏡を使って観察しました。■参加した児童「人間の目で見えない小さいやつが顕微鏡で見えて、こんな小さいのもいるんだなと思った」「こんな生き物がいるということに関心を持った。楽しかった」■黒潮実感センター 神田優 理事長「今後、山と川と海のつながりを子どもたちが体験を通じて学べるようになったらと思う」大月小学校の6年生は5月14日にはアオリイカの産卵床をつくって海に設置する授業を行うということです。