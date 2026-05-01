“細かすぎモノマネ王者”に永野「余計なことして…」ガッカリしたまさかの理由明かす

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

4月28日（火）に放送された同番組に、ウッディや阿部寛などのモノマネで知られる都留拓也と尾身智志によるお笑いコンビ・ラパルフェが出演した。

【映像】「誰が金出すんだよ！！」令和ロマン・くるまのイライラが爆発!?

モノマネ芸人に関するトークのなかで、永野は「モノマネは似てるのが一番好きなんですよ。ただ似てるのが」との考えを明かす。

昨今“モノマネ”といえば、顔や話し方、歌い方が似ているだけでなく、それを笑いなどのネタに昇華させた芸が主流となっている。しかし、永野はそうした“笑いを取りにいく系”ではなく、“ただ似ているだけ”のモノマネが好きなのだという。

永野は「『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』以降、角度を入れないとダメみたいになった」と分析。ただ似ているだけの芸から、独自の切り口を競うスタイルへと変化した端緒が同番組だと指摘し、「モノマネでもどこかオリジナルの要素をって、あれ誰が言い出した？」と不満そうな表情を浮かべた。

「笑わせようとしてます？似てるかどうかで見てるんですけど」と詰め寄る永野。くるま（令和ロマン）から「どっちでやってます？」と聞かれると、都留は「“似てる”で喜んでくれるなら、“似てる”の方が気持ちとしては楽」と正直な心境を吐露。さらに永野が「結局“似てる”に角度は入れてるの？」と突っ込んだ質問をすると、都留は「『細かすぎて』で優勝してます」と告白した。

これに永野は「あぁ〜もう！」と顔をしかめ、「角度ってエゴじゃん。阿部寛さんに余計な角度を入れてこられると、『あぁ〜もう余計なことして』」とがっかりするとぼやいた。