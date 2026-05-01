B2青森ワッツ、190センチのSFミサカボと“能代工業”出身の大髙を自由交渉選手リストに公示

5月1日、B2東地区の青森ワッツは選手契約情報を公開。ミサカボベニと大髙祐哉を自由交渉選手リストに公示したことを発表した。

埼玉県出身で現在26歳のミサカボは、190センチ94キロのスモールフォワード。埼玉栄高校から白鷗大学へ進み、2022－23シーズンに地元のさいたまブロンコスに入団し3シーズンを過ごす。そして今シーズン開幕前に青森へ移籍し、56試合に出場して1試合平均2.8得点1.7リバウンド0.9アシスト0.4スティールを記録した。

青森県出身で現在28歳の大髙は、175センチ75キロのポイントガード。弘前市立津軽中学校から能代工業高校（現秋田県立能代科学技術高校）へ進学し、駒澤大学でもガードとしてプレー。2023－24シーズンに地元クラブの青森で練習生として入団し、翌年から選手契約を勝ち取った。今シーズンは39試合に出場し1試合平均0.9得点0.4リバウンド0.7アシストを記録した。

両選手は同日付で自由交渉選手リストに公示され、去就については決定次第発表するという。

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