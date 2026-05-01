Bリーグアワードショーのチケット概要発表…J-WAVE・Safariとコラボも決定

Bリーグは5月1日、「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」のチケット販売概要を発表。同イベントは5月29日に東京ガーデンシアターで開催予定。レギュラーシーズンの活躍を称える各賞の表彰が行われ、選手やヘッドコーチ、審判などが出席する。

チケットは5月14日18時15分から販売開始。アリーナ席2万円をはじめ、バルコニー席など複数の価格帯が用意され、Bリーグチケットサイトで取り扱われる。

また、今回はFMラジオ局J-WAVEとのコラボレーションにより、会場内でのBGM演出を実施。また、5月4日（月・祝）には佐々木クリス氏がナビゲーターとして出演する特別番組「J-WAVE SPECIAL PLAY HOOPS」の放送も決定。

さらに、受賞選手のスタイリングは総合ライフスタイル誌「Safari」がプロデュース。リーグ10周年の節目にふさわしい華やかな演出が予定されている。

表彰項目は、B1年間優勝やMVP、ベストファイブ、得点王など多岐にわたり、レギュラーシーズンの成績や投票によって受賞者が決定。配信はスポーツナビやBリーグ公式YouTubeでも実施される予定となっている。

【動画】B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26 PV