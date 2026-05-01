　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 123(　　 123)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　64(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　59(　　　29)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 124(　　 124)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1509(　　1509)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 416(　　 416)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1350(　　 808)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 785(　　 739)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3616(　　1656)
　　　　　 　 　 6月限　　　 70156(　 39138)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　23(　　　 9)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 838(　　 492)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　 9)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2346(　　1026)
　　　　　 　 　 6月限　　　 50690(　 24882)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 4)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 159(　　 159)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 262(　　 262)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7293(　　7293)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 485(　　 485)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　64(　　　64)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 570(　　 570)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20801(　 20801)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース