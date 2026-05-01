主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 123( 123)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 64( 0)
TOPIX先物 6月限 59( 29)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 124( 124)
日経225ミニ 6月限 1509( 1509)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 416( 416)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1350( 808)
9月限 20( 16)
TOPIX先物 6月限 785( 739)
日経225ミニ 5月限 3616( 1656)
6月限 70156( 39138)
7月限 23( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 838( 492)
9月限 11( 9)
日経225ミニ 5月限 2346( 1026)
6月限 50690( 24882)
7月限 8( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 159( 159)
9月限 17( 17)
日経225ミニ 5月限 262( 262)
6月限 7293( 7293)
7月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 485( 485)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
日経225ミニ 5月限 570( 570)
6月限 20801( 20801)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 123( 123)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 64( 0)
TOPIX先物 6月限 59( 29)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 124( 124)
日経225ミニ 6月限 1509( 1509)
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 416( 416)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1350( 808)
9月限 20( 16)
TOPIX先物 6月限 785( 739)
日経225ミニ 5月限 3616( 1656)
6月限 70156( 39138)
7月限 23( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 838( 492)
9月限 11( 9)
日経225ミニ 5月限 2346( 1026)
6月限 50690( 24882)
7月限 8( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 159( 159)
9月限 17( 17)
日経225ミニ 5月限 262( 262)
6月限 7293( 7293)
7月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 485( 485)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
日経225ミニ 5月限 570( 570)
6月限 20801( 20801)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース