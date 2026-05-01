　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2350(　　 584)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2760(　　1579)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　 0)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 585(　　 380)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 779(　　 645)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 472(　　 392)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1878(　　 436)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1613(　　1113)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 11900(　　 150)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2096(　　2018)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 306(　　 204)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　48(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 200(　　 200)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 400(　　 400)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1498(　　 801)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1094(　　 654)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2237(　　1239)
　　　　　 　 　 6月限　　　 47525(　 27693)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　18(　　　10)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 427(　　 297)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　 5)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1016(　　 352)
　　　　　 　 　 6月限　　　 30131(　 13187)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　13(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 265(　　 265)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3194(　　3194)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 565(　　 565)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 196(　　 196)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16787(　 16787)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース