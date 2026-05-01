主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2350( 584)
TOPIX先物 6月限 2760( 1579)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 12( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 585( 380)
TOPIX先物 6月限 779( 645)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 472( 392)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1878( 436)
TOPIX先物 6月限 1613( 1113)
日経225ミニ 5月限 11900( 150)
6月限 2096( 2018)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 306( 204)
TOPIX先物 6月限 48( 0)
日経225ミニ 5月限 200( 200)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
日経225ミニ 5月限 400( 400)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1498( 801)
9月限 22( 16)
TOPIX先物 6月限 1094( 654)
日経225ミニ 5月限 2237( 1239)
6月限 47525( 27693)
7月限 18( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 427( 297)
9月限 13( 5)
日経225ミニ 5月限 1016( 352)
6月限 30131( 13187)
7月限 13( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 265( 265)
6月限 3194( 3194)
7月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 565( 565)
日経225ミニ 5月限 196( 196)
6月限 16787( 16787)
7月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2350( 584)
TOPIX先物 6月限 2760( 1579)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 12( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 585( 380)
TOPIX先物 6月限 779( 645)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 472( 392)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1878( 436)
TOPIX先物 6月限 1613( 1113)
日経225ミニ 5月限 11900( 150)
6月限 2096( 2018)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 306( 204)
TOPIX先物 6月限 48( 0)
日経225ミニ 5月限 200( 200)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
日経225ミニ 5月限 400( 400)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1498( 801)
9月限 22( 16)
TOPIX先物 6月限 1094( 654)
日経225ミニ 5月限 2237( 1239)
6月限 47525( 27693)
7月限 18( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 427( 297)
9月限 13( 5)
日経225ミニ 5月限 1016( 352)
6月限 30131( 13187)
7月限 13( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 265( 265)
6月限 3194( 3194)
7月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 565( 565)
日経225ミニ 5月限 196( 196)
6月限 16787( 16787)
7月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース