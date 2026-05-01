外国証券 先物取引高情報まとめ（5月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7494( 7476)
9月限 32( 32)
TOPIX先物 6月限 12685( 12685)
日経225ミニ 5月限 4443( 4443)
6月限 194288( 194288)
7月限 73( 73)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4069( 3754)
9月限 45( 45)
TOPIX先物 6月限 12283( 12283)
日経225ミニ 5月限 2677( 2677)
6月限 97487( 97487)
7月限 83( 83)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 1344( 598)
日経225ミニ 6月限 762( 762)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 697( 667)
TOPIX先物 6月限 4302( 4128)
日経225ミニ 5月限 4( 4)
6月限 4306( 4302)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 769( 433)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 3570( 3462)
日経225ミニ 6月限 6559( 6559)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 426( 426)
TOPIX先物 6月限 3122( 3122)
日経225ミニ 6月限 3483( 3483)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3655( 3535)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 10578( 10578)
日経225ミニ 5月限 2825( 2825)
6月限 58296( 58296)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 96( 80)
TOPIX先物 6月限 1112( 1108)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 647( 637)
TOPIX先物 6月限 889( 889)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 142( 131)
TOPIX先物 6月限 70( 70)
日経225ミニ 5月限 36( 36)
7月限 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7494( 7476)
9月限 32( 32)
TOPIX先物 6月限 12685( 12685)
日経225ミニ 5月限 4443( 4443)
6月限 194288( 194288)
7月限 73( 73)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4069( 3754)
9月限 45( 45)
TOPIX先物 6月限 12283( 12283)
日経225ミニ 5月限 2677( 2677)
6月限 97487( 97487)
7月限 83( 83)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 1344( 598)
日経225ミニ 6月限 762( 762)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 697( 667)
TOPIX先物 6月限 4302( 4128)
日経225ミニ 5月限 4( 4)
6月限 4306( 4302)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 769( 433)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 3570( 3462)
日経225ミニ 6月限 6559( 6559)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 426( 426)
TOPIX先物 6月限 3122( 3122)
日経225ミニ 6月限 3483( 3483)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3655( 3535)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 10578( 10578)
日経225ミニ 5月限 2825( 2825)
6月限 58296( 58296)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 96( 80)
TOPIX先物 6月限 1112( 1108)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 647( 637)
TOPIX先物 6月限 889( 889)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 142( 131)
TOPIX先物 6月限 70( 70)
日経225ミニ 5月限 36( 36)
7月限 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース