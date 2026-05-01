　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7494(　　7476)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12685(　 12685)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4443(　　4443)
　　　　　 　 　 6月限　　　194288(　194288)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　73(　　　73)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4069(　　3754)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　45(　　　45)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12283(　 12283)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2677(　　2677)
　　　　　 　 　 6月限　　　 97487(　 97487)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　83(　　　83)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1344(　　 598)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 762(　　 762)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 697(　　 667)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4302(　　4128)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4306(　　4302)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 769(　　 433)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3570(　　3462)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6559(　　6559)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 426(　　 426)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3122(　　3122)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3483(　　3483)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3655(　　3535)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10578(　 10578)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2825(　　2825)
　　　　　 　 　 6月限　　　 58296(　 58296)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　96(　　　80)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1112(　　1108)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 647(　　 637)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 889(　　 889)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 142(　　 131)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　70(　　　70)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　16(　　　16)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース