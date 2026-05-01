　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9967(　　7508)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15416(　 14709)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 14928(　　3928)
　　　　　 　 　 6月限　　　128687(　128687)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　36(　　　36)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5147(　　4343)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20452(　 19216)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7311(　　5561)
　　　　　 　 　 6月限　　　 83013(　 83013)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　32(　　　32)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1281(　　 439)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2703(　　2628)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5005(　　　 5)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4578(　　4578)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1947(　　1001)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6491(　　5757)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1061(　　　61)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3260(　　3246)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1288(　　 891)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6368(　　5549)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5218(　　5218)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1763(　　1007)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3813(　　3669)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6620(　　 120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5173(　　5095)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4164(　　3845)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16488(　 16188)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5776(　　3776)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54495(　 54495)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 793(　　 325)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 904(　　 695)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1211(　　1211)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 573(　　 221)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6456(　　2205)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2559(　　　59)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 435(　　 435)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 586(　　 580)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース