外国証券 先物取引高情報まとめ（5月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9967( 7508)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 15416( 14709)
日経225ミニ 5月限 14928( 3928)
6月限 128687( 128687)
7月限 36( 36)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5147( 4343)
9月限 47( 47)
TOPIX先物 6月限 20452( 19216)
日経225ミニ 5月限 7311( 5561)
6月限 83013( 83013)
7月限 32( 32)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1281( 439)
TOPIX先物 6月限 2703( 2628)
日経225ミニ 5月限 5005( 5)
6月限 4578( 4578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1947( 1001)
TOPIX先物 6月限 6491( 5757)
日経225ミニ 5月限 1061( 61)
6月限 3260( 3246)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1288( 891)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 6368( 5549)
日経225ミニ 5月限 3000( 0)
6月限 5218( 5218)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1763( 1007)
TOPIX先物 6月限 3813( 3669)
日経225ミニ 5月限 6620( 120)
6月限 5173( 5095)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4164( 3845)
TOPIX先物 6月限 16488( 16188)
日経225ミニ 5月限 5776( 3776)
6月限 54495( 54495)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 793( 325)
TOPIX先物 6月限 904( 695)
日経225ミニ 5月限 4000( 0)
6月限 1211( 1211)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 573( 221)
TOPIX先物 6月限 6456( 2205)
日経225ミニ 5月限 2559( 59)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 435( 435)
TOPIX先物 6月限 586( 580)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9967( 7508)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 15416( 14709)
日経225ミニ 5月限 14928( 3928)
6月限 128687( 128687)
7月限 36( 36)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5147( 4343)
9月限 47( 47)
TOPIX先物 6月限 20452( 19216)
日経225ミニ 5月限 7311( 5561)
6月限 83013( 83013)
7月限 32( 32)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1281( 439)
TOPIX先物 6月限 2703( 2628)
日経225ミニ 5月限 5005( 5)
6月限 4578( 4578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1947( 1001)
TOPIX先物 6月限 6491( 5757)
日経225ミニ 5月限 1061( 61)
6月限 3260( 3246)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1288( 891)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 6368( 5549)
日経225ミニ 5月限 3000( 0)
6月限 5218( 5218)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1763( 1007)
TOPIX先物 6月限 3813( 3669)
日経225ミニ 5月限 6620( 120)
6月限 5173( 5095)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4164( 3845)
TOPIX先物 6月限 16488( 16188)
日経225ミニ 5月限 5776( 3776)
6月限 54495( 54495)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 793( 325)
TOPIX先物 6月限 904( 695)
日経225ミニ 5月限 4000( 0)
6月限 1211( 1211)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 573( 221)
TOPIX先物 6月限 6456( 2205)
日経225ミニ 5月限 2559( 59)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 435( 435)
TOPIX先物 6月限 586( 580)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース